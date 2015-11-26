Кавер-версия MANOWAR от SABATON

SABATON представили собственное прочтение композиции MANOWAR "Kingdom Come":
«Наши поклонники высказались. ВЫ просили выпустить эту песню повсюду, так что это для всех вас!
"Эта запись была задумана как дань уважения MANOWAR и сотрудничество с одноименной видеоигрой, когда мы записывали ее несколько лет назад. Мы рады, что вы так высоко цените эту песню, и мы внимательно отнеслись к вашим пожеланиям и просьбам. Вы просили, вы получили!»
rassol
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