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Кавер-версия MANOWAR от SABATON



SABATON представили собственное прочтение композиции MANOWAR "Kingdom Come":



«Наши поклонники высказались. ВЫ просили выпустить эту песню повсюду, так что это для всех вас!



"Эта запись была задумана как дань уважения MANOWAR и сотрудничество с одноименной видеоигрой, когда мы записывали ее несколько лет назад. Мы рады, что вы так высоко цените эту песню, и мы внимательно отнеслись к вашим пожеланиям и просьбам. Вы просили, вы получили!»







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