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Sabaton

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16 июл 2021 : 		 Кавер-версия MANOWAR от SABATON

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11 май 2021 : 		 Новое видео SABATON

7 май 2021 : 		 Кавер-версия RADIO TAPOK от SABATON

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26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

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22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

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7 авг 2020 : 		 Новое видео SABATON

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления SABATON
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Кавер-версия MANOWAR от SABATON



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SABATON представили собственное прочтение композиции MANOWAR "Kingdom Come":

«Наши поклонники высказались. ВЫ просили выпустить эту песню повсюду, так что это для всех вас!

"Эта запись была задумана как дань уважения MANOWAR и сотрудничество с одноименной видеоигрой, когда мы записывали ее несколько лет назад. Мы рады, что вы так высоко цените эту песню, и мы внимательно отнеслись к вашим пожеланиям и просьбам. Вы просили, вы получили!»

SABATON Releases New Two-Song Single 'Kingdom Come/Metal Trilogy'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


16 июл 2021, 17:25		Пафос в квадрате, правда Чёрный Обелиск смешнее эту вещь кавернули. Мультик симпатичный.


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