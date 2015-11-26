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Sabaton

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23 фев 2019 : 		 SABATON о Курской битве

31 дек 2018 : 		 SABATON в студии

29 ноя 2018 : 		 Трейлер переиздания SABATON

30 сен 2018 : 		 Переиздание SABATON выйдет осенью

25 июл 2018 : 		 Видео с текстом от SABATON

13 июл 2018 : 		 Свинг-версия песни SABATON

9 июл 2018 : 		 Видео с текстом от SABATON

18 мар 2018 : 		 Кавер-версия MANOWAR от SABATON

13 мар 2018 : 		 Видео с финального шоу американского тура SABATON

8 мар 2018 : 		 Видео полного выступления SABATON

28 фев 2018 : 		 Видео полного выступления SABATON

26 янв 2018 : 		 Новое видео SABATON

28 дек 2017 : 		 Рассказ о первом выступлении SABATON в Турции

30 окт 2017 : 		 SABATON и KREATOR поедут в совместный тур

16 авг 2017 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2017 : 		 Тизер нового проекта SABATON

27 июн 2017 : 		 SABATON отвечают на вопросы

13 июн 2017 : 		 SABATON объединились с WORLD OF TANKS

26 апр 2017 : 		 Басист SABATON рад, что группа не развивается музыкально

23 апр 2017 : 		 Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON

30 мар 2017 : 		 SABATON получили золото и платину

28 фев 2017 : 		 Барабанщик SABATON временно выйдет из состава группы

18 фев 2017 : 		 Бывший гитарист SABATON выпускает сольный альбом

26 янв 2017 : 		 HANNES VAN DAHL не собирается уходить из SABATON после родов Floor

16 окт 2016 : 		 SABATON выпустили новый сингл

16 сен 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON
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SABATON о Курской битве



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SABATON опубликовали на своем историческом Youtube-канале ролик, посвящённый Курской битве.

SABATON History Channel Uploads
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