Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 62
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 14
*SLIPKNOT исполнили новую песню 13
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
*Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать 11
*MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 62
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
*Новая песня IN FLAMES 17
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



8 авг 2022 : 		 Анимационное видео от SABATON

2 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет "Phantom Of The Opera"

4 июл 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет тему из Рокки

22 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

13 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GIANT

7 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет HELLOWEEN

25 май 2022 : 		 SABATON в стиле Дискнея

19 май 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THIN LIZZY

15 май 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы никого не призываем голосовать или делать выбор»

10 май 2022 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

27 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SIMON & GARFUNKEL

18 апр 2022 : 		 THOBBE ENGLUND присоединился к SABATON

4 апр 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы и сами с усами!»

22 мар 2022 : 		 Вскрытие от SABATON

21 мар 2022 : 		 Успехи в чарте SABATON

7 мар 2022 : 		 Новое видео SABATON

4 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

18 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 фев 2022 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Нас остановит только тюрьма!»

10 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Анимационное видео от SABATON



zoom
SABATON опубликовали анимационное видео на композицию "The Red Baron".

SABATON Release "The Red Baron" Animated Story Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом