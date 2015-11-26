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SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK



SABATON представят кавер-версию композиции RADIO TAPOK, "Defence Of Moscow", седьмого мая. Сингл будет доступен на лимитированном 7"-сингле, который будет доступен для пред-заказа с седьмого по девятое мая.



«Девятого мая в России отмечается День Победы над нацистами во Второй Мировой Войне. В этом году мы приняли решение присоединиться и почтить память тех, кто сражался в битве за Москву. В оригинале эту песню на русском исполняет наш друг Radio Tapok, это очень сильная песня и мы решили, что будет здорово, если SABATON запишут кавер-версию на английском.



Мы любим сюрпризы и этот сюрприз отличный!»







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