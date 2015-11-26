Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 51
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 47
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 37
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 24
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



4 май 2021 : 		 SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

9 апр 2021 : 		 Новое видео SABATON

9 апр 2021 : 		 Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии

25 мар 2021 : 		 SABATON исполнили новый сингл

26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2020 : 		 Тизер нового трека SABATON

22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

16 сен 2020 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2020 : 		 Новое видео SABATON

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления SABATON

3 авг 2020 : 		 Концертное видео SABATON

17 июл 2020 : 		 Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут

11 июл 2020 : 		 Колыбельные от SABATON

30 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

28 июн 2020 : 		 SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK



*
zoom
*
* *
SABATON представят кавер-версию композиции RADIO TAPOK, "Defence Of Moscow", седьмого мая. Сингл будет доступен на лимитированном 7"-сингле, который будет доступен для пред-заказа с седьмого по девятое мая.

«Девятого мая в России отмечается День Победы над нацистами во Второй Мировой Войне. В этом году мы приняли решение присоединиться и почтить память тех, кто сражался в битве за Москву. В оригинале эту песню на русском исполняет наш друг Radio Tapok, это очень сильная песня и мы решили, что будет здорово, если SABATON запишут кавер-версию на английском.

Мы любим сюрпризы и этот сюрприз отличный!»

SABATON Announces 'Defence Of Moscow' Single



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 183

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом