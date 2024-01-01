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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 30
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 21
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
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*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH 14
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл 14
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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 30
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 21
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

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13 мар 2024 : 		 Новое золото SABATON

10 мар 2024 : 		 THOBBE ENGLUND: «Однажды я зашел не в ту дверь»

4 мар 2024 : 		 SABATON о Metalizer

18 фев 2024 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 фев 2024 : 		 SABATON о втором альбоме

10 фев 2024 : 		 Как появился стиль SABATON

9 фев 2024 : 		 SABATON нашли гитариста

7 фев 2024 : 		 SABATON о Attero Dominatus

30 янв 2024 : 		 SABATON о Primo Victoria

26 янв 2024 : 		 SABATON могут и в туалете!

22 янв 2024 : 		 TOMMY JOHANSSON больше не в SABATON

15 янв 2024 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper

6 янв 2024 : 		 Первая часть металлической феерии SABATON

25 дек 2023 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2023 : 		 "Ave Maria" от гитариста SABATON

11 дек 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLINK-182

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF

20 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES

16 ноя 2023 : 		 SABATON отправятся в студию в начале года

13 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES

9 ноя 2023 : 		 Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»

4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура
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|||| сегодня

Новое золото SABATON



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Вот это да! Два новых золотых сертификата благодаря вам! Мы просто переполнены благодарностью! Наш альбом Heroes (2014) теперь официально сертифицирован как золотой в Германии, а наш последний альбом The War To End All Wars (2022) также получил золотой статус в Швеции! Реальность этого достижения все еще осознается - это просто нереально. Мы обязаны всем этим вам, нашим потрясающим единомышленникам и коллегам-металхэдам. Спасибо, спасибо, СПАСИБО! Без вас это было бы невозможно

SABATON's Heroes And The War To End All Wars Albums Officially Certified Gold




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