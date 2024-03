сегодня



Новое золото SABATON



Вот это да! Два новых золотых сертификата благодаря вам! Мы просто переполнены благодарностью! Наш альбом Heroes (2014) теперь официально сертифицирован как золотой в Германии, а наш последний альбом The War To End All Wars (2022) также получил золотой статус в Швеции! Реальность этого достижения все еще осознается - это просто нереально. Мы обязаны всем этим вам, нашим потрясающим единомышленникам и коллегам-металхэдам. Спасибо, спасибо, СПАСИБО! Без вас это было бы невозможно







