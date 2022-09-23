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Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?



На этот вопрос отвечает Pär Sundström:



«Что ж, посмотрим. Прежде всего я не хочу их ухода на пенсию, хотя в конечном итоге все когда-нибудь— надеюсь, очень нескоро в будущем — будут вынуждены это сделать, в том числе и мы.



Мы не так сильно сосредоточены на том, что делают другие. Мы сосредоточены на том, что делает SABATON, а у нас это неплохо получается на данный момент — мы растём, растём и растём, играем для как можно большего количества людей. И посмотрим, кто будет... Я просто надеюсь, что будет кто-то, кто придёт на смену, когда некоторые из этих групп уйдут на пенсию; я надеюсь, что на смену придут новые группы. Если мы станем одной из них, я буду счастлив. И я сделаю всё возможное, чтобы так и было. Но посмотрим. Это также зависит от зрителей».







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