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Sabaton

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Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?



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На этот вопрос отвечает Pär Sundström:

«Что ж, посмотрим. Прежде всего я не хочу их ухода на пенсию, хотя в конечном итоге все когда-нибудь— надеюсь, очень нескоро в будущем — будут вынуждены это сделать, в том числе и мы.

Мы не так сильно сосредоточены на том, что делают другие. Мы сосредоточены на том, что делает SABATON, а у нас это неплохо получается на данный момент — мы растём, растём и растём, играем для как можно большего количества людей. И посмотрим, кто будет... Я просто надеюсь, что будет кто-то, кто придёт на смену, когда некоторые из этих групп уйдут на пенсию; я надеюсь, что на смену придут новые группы. Если мы станем одной из них, я буду счастлив. И я сделаю всё возможное, чтобы так и было. Но посмотрим. Это также зависит от зрителей».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 сен 2022
e
evilmarx
Группа хорошая, но в своей нише. Iron Maiden и Judas Priest несравненно масштабнее, плюс, первопроходцы. Не смогут.
23 сен 2022
WahrandPhain
Смогут заменить только Никельбак и Файф фингер дет панч, по уровню кринжа почти тоже самое.
23 сен 2022
d
deathstar777
Романтизацией войны это попахивает. Мб, они и не такие, но имбецилов везде хватает.
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