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Sabaton

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Концертное видео SABATON



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19 ноября SABATON выпустили на двойном DVD/Blu-ray концертные релизы "The Great Show" и "The 20th Anniversary Show" — запись концертов проходила в рамках тура "The Great Tour".

Трек-лист "The 20th Anniversary Show" (Wacken):

01. Ghost Division

02. Winged Hussars

03. Resist And Bite

04. Fields Of Verdun (with Thobbe Englund)

05. Shiroyama (with Thobbe Englund)

06. The Red Baron

07. The Price Of A Mile

08. Bismarck

09. The Lion From The North

10. Carolus Rex

11. 40:1

12. The Last Stand

13. The Lost Battalion

14. Drum Battle (Hannes Van Dahl vs. Daniel Mullback)

15. Far From The Flame

16. Panzerkampf

17. Night Witches

18. The Art of War

19. 82nd All The Way

20. Great War

21. Attero Dominatus

Encore:

22. Primo Victoria

23. Swedish Pagans (with Tina Guo)

24. To Hell And Back (with Tina Guo)


Трек-лист "The Great Show" (Prague):

01. Ghost Division

02. Great War

03. The Attack Of The Dead Men

04. Seven Pillars of Wisdom

05. The Los Battalion

06. The Red Baron

07. The Last Stand

08. Far from the Flame

09. Night Witches

10. Angels Calling (with APOCALYPTICA)

11. The Price Of A Mile (with APOCALYPTICA)

12. The Lion From The North (with APOCALYPTICA)

13. Carolus Rex (with APOCALYPTICA)

Encore:

14. Primo Victoria

15. Bismarck

16. Swedish Pagans

17. To Hell And Back

Фрагмент из этого релиза, концертное видео на "Swedish Pagans", доступно для просмотра ниже.

SABATON Release Official Live Video For



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