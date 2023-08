сегодня



Новое видео от гитариста SABATON



"If You Only Got A Moustache", новое видео от TOMMY JOHANSSON'а, доступно для просмотра ниже.



«Это смесь между версией саундтрека из эпического и совершенно потрясающего фильма Сета Макфарлейна "Миллион способов умереть на Западе" (2014) и оригиналом, написанным Стивеном Фостером ещё в 1864 году. Спасибо Реджинальду Пикедеванту за вдохновение»







