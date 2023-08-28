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*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
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*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Sabaton

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Новое видео от гитариста SABATON



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"If You Only Got A Moustache", новое видео от TOMMY JOHANSSON'а, доступно для просмотра ниже.

«Это смесь между версией саундтрека из эпического и совершенно потрясающего фильма Сета Макфарлейна "Миллион способов умереть на Западе" (2014) и оригиналом, написанным Стивеном Фостером ещё в 1864 году. Спасибо Реджинальду Пикедеванту за вдохновение»

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Cover Of




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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28 авг 2023
Corpsegrinder04
Не знал, что Прусикин в Sabaton ебашит.

просмотров: 300

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