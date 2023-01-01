24 дек 2023



"Ave Maria" от гитариста SABATON



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции Франца Шуберта "Ave Maria".



«Я поздравляю вас с Рождеством и Новым годом! Надеюсь, вам понравились видео этого года! Ave Maria" — одна из самых красивых рождественских песен, которые были когда-либо созданы!»







+0 -0



просмотров: 140

