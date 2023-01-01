Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 22
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 20
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*Умер отец барабанщика METALLICA 17
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы 17
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 16
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 22
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 20
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



24 дек 2023 : 		 "Ave Maria" от гитариста SABATON

11 дек 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLINK-182

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF

20 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES

16 ноя 2023 : 		 SABATON отправятся в студию в начале года

13 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES

9 ноя 2023 : 		 Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»

4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

14 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE
Показать далее
| - |

|||| 24 дек 2023

"Ave Maria" от гитариста SABATON



zoom
TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции Франца Шуберта "Ave Maria".

«Я поздравляю вас с Рождеством и Новым годом! Надеюсь, вам понравились видео этого года! Ave Maria" — одна из самых красивых рождественских песен, которые были когда-либо созданы!»

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Celebrates Christmas With Performance Of "Ave Maria" (Video)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 140

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом