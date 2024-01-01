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Как появился стиль SABATON



SABATON продолжают рассказывать истории о своей богатой на события творческой жизни — вот еще одна:



«Наш первый клип был снят на песню "Attero Dominatus". Мы совершенно не знали, чего ожидать от съемок.



Режиссер сказал нам "одеться покруче" и надеть что-то необычное. Так что Joakim решил надеть свой очень приметный жилет, а все остальные надели камуфляжные штаны. Мы и не подозревали, что этот выбор стиля приведет к тому, что теперь это "униформа" SABATON. Мы решили, что нам нравится этот стиль, и он прижился!»







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