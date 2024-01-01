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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 60
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
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Sabaton

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10 фев 2024 : 		 Как появился стиль SABATON

9 фев 2024 : 		 SABATON нашли гитариста

7 фев 2024 : 		 SABATON о Attero Dominatus

30 янв 2024 : 		 SABATON о Primo Victoria

26 янв 2024 : 		 SABATON могут и в туалете!

22 янв 2024 : 		 TOMMY JOHANSSON больше не в SABATON

15 янв 2024 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper

6 янв 2024 : 		 Первая часть металлической феерии SABATON

25 дек 2023 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2023 : 		 "Ave Maria" от гитариста SABATON

11 дек 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLINK-182

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF

20 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES

16 ноя 2023 : 		 SABATON отправятся в студию в начале года

13 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES

9 ноя 2023 : 		 Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»

4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE
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Как появился стиль SABATON



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SABATON продолжают рассказывать истории о своей богатой на события творческой жизни — вот еще одна:

«Наш первый клип был снят на песню "Attero Dominatus". Мы совершенно не знали, чего ожидать от съемок.

Режиссер сказал нам "одеться покруче" и надеть что-то необычное. Так что Joakim решил надеть свой очень приметный жилет, а все остальные надели камуфляжные штаны. Мы и не подозревали, что этот выбор стиля приведет к тому, что теперь это "униформа" SABATON. Мы решили, что нам нравится этот стиль, и он прижился!»

25 Years Of SABATON: The Origins Of The Sabaton Uniform -




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