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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 171
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Sabaton

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26 июл 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

16 июл 2021 : 		 Кавер-версия MANOWAR от SABATON

14 июл 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SABATON

18 май 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 май 2021 : 		 Новое видео SABATON

7 май 2021 : 		 Кавер-версия RADIO TAPOK от SABATON

4 май 2021 : 		 SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

9 апр 2021 : 		 Новое видео SABATON

9 апр 2021 : 		 Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии

25 мар 2021 : 		 SABATON исполнили новый сингл

26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2020 : 		 Тизер нового трека SABATON

22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

16 сен 2020 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2020 : 		 Новое видео SABATON
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Видео с выступления SABATON



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Видео с выступления SABATON, состоявшегося в рамках Wacken World Wide, доступно для просмотра ниже.

SABATON - Wacken World Wide 2020 Performance Streaming



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