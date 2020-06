сегодня



SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур



SABATON решили, что 23 выступления для родной Швеции — это мало и добавили еще шесть концертов. В итоге группа может поставить рекорд в родной стране — еще ни одна из местных групп не давала в Швеции концерты в стольких городах. Некоторые шоу уже распроданы.



Даты выступлений:



January

22 - Karlstad - Nöjesfabriken

23 - Örebro - Conventum Kongress

25 - Umeå - Idun Folkets Hus

26 - Östersund - Folkets Hus SOLD OUT

28 - Piteå - Rivierahallen Pite Havsbad

29 - Luleå - Kulturens Hus SOLD OUT

30 - Skellefteå - Folkparken



February

1 - Helsingborg - Sundspärlan

2 - Malmö - Slaghthuset

3 - Halmstad - Live

4 - Trollhättan - Apollon SOLD OUT

6 - Ronneby - Klubb Ronn SOLD OUT

7 - Eskilstuna - Lokomotivet

8 - Uppsala - Uppsala Konsert & Kongress *NEW

9 - Husqvarna - Folkets Park SOLD OUT

10 - Kristianstad - Södra Kasern SOLD OUT

12 - Älmhult - Arenan Älmhults Handelsplats

13 - Borås - Åhaga SOLD OUT

14 - Linköping - Garden

15 - Kalmar - KalmarSalen

17 - Norrköping - Flygeln

18 - Gävle - Gasklockorna SOLD OUT

19 - Borlänge - Galaxen

20 - Falun - Magasinet

22 - Sundsvall – Avenyn *NEW

24 - Värnamo – Gummifabriken *NEW

25 - Mölnlycke - Råda Rum *NEW

26 - Karlshamm – Bellevueparken *NEW

27 - Skövde - Valhall *NEW







