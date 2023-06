19 июн 2023



Новый ЕР от гитариста SABATON



TOMMY JOHANSSON выпустил в цифровом варианте новый ЕР "Best Of The '80s Vol.1", в который вошли такие треки как:



"Africa" (Toto)

"Headless Cross" (Black Sabbath)

"18 And Life" (Skid Row)

"You're The Voice" (John Farnham)

"The Price" (Twisted Sister)

"Alone" (Heart)

"I'm Still Standing" (Elton John)







+1 -0



просмотров: 177