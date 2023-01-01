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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Sabaton

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19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

14 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

7 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит

28 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN

24 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 апр 2023 : 		 Новое видео SABATON

12 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN'a PARR'a

10 апр 2023 : 		 Как SABATON выживают в современном мире

4 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

27 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет JOHN'a FARNHAM'a

21 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет TOTO

14 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

9 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

27 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLACK SABBATH

27 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

20 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE

19 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

13 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TNT

9 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SURVIVOR
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|||| 19 июн 2023

Новый ЕР от гитариста SABATON



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TOMMY JOHANSSON выпустил в цифровом варианте новый ЕР "Best Of The '80s Vol.1", в который вошли такие треки как:

"Africa" (Toto)
"Headless Cross" (Black Sabbath)
"18 And Life" (Skid Row)
"You're The Voice" (John Farnham)
"The Price" (Twisted Sister)
"Alone" (Heart)
"I'm Still Standing" (Elton John) 

SABATON Guitarst TOMMY JOHANSSON Releases Best Of The '80s Covers Compilation Featuring TWISTED SISTER, ELTON JOHN, SKID ROW Hits And More




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