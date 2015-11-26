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Вокалист SABATON : «Нас остановит только тюрьма!»



SABATON были вынуждены вновь перенести европейские концерты, старт которых был намечен на март/апрель из-за COVID-19, однако вокалист коллектива, Joakim Brodén, верит в то, что группа сумеет отыграть эти шоу в 2022:



«Это наш главный приоритет. И единственная причина, по которой мы не едем в турне, заключается в том, что мы физически не можем или нам не разрешают. Чтобы помешать нам это сделать, потребуется угроза тюрьмы или банкротства. К сожалению, когда речь идет о гастролях, организация тура в нескольких странах намного сложнее, чем в одной, из-за властей. Так что именно по этой причине, к сожалению, нам пришлось отложить европейское турне. В то время как в некоторых странах все дали добро, и стало ясно, что мы можем это сделать, в других местах все было непонятно, где-то было четкое "нет", и в такой ситуации мы физически не можем провести тур, что очень печально. Но в данный момент разрабатываются новые планы. И я не слишком пессимистично смотрю на 2022 год. На самом деле, совсем наоборот. Я снова выйду на сцену. И это здорово!»







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