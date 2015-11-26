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Новое видео SABATON



SABATON выпустили новый сингл, "Livgardet", двадцать шестого февраля, который посвящен королевской гвардии Швеции. Видео на этот трек доступно ниже.



Pär Sundström: «Ещё со времён Carolus Rex (альбом 2012 года) мы хотели писать больше песен на шведском, потому что чувствовали, что ещё недостаточно рассказали об истории нашей родины. На протяжении многих лет мы обсуждали разные темы, о которых можем написать песню, и вот, наконец, решили. Livgardet (Шведская королевская гвардия) - это одно из старейших военных формирований в мире, которое было сформировано в родном для группы Sabaton регионе Далекарлия (Даларна) в 1521 году легендарным шведским королём Густавом I. На протяжении пятисот лет это формирование развивалось и служило разным королям и королевам по всему миру, и оно до сих пор существует! Мы чувствовали, что будет замечательно отпраздновать эту знаменательную дату песней, чтобы отдать дань уважения, и создать что-то вроде гимна для этого формирования и его наследия. Богатую пятисотлетнюю историю крайне сложно уместить в одну песню, поэтому мы в основном сконцентрировались на битвах и на событиях, происходивших во времена Шведской Империи».



Joakim Brodén: «Я люблю петь на шведском, но это несколько глупо использовать язык, который мало кто понимает, когда поёшь про русские или немецкие битвы. Но эта песня о Швеции, так что мы посчитали использование шведского языка логичным. Эта песня отдаёт дань уважения нашей многовековой военной традиции. Однако, было крайне сложно вместить все событиях этих лет в одну песню».







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