Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 486
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 69
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 46
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2020 : 		 Тизер нового трека SABATON

22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

16 сен 2020 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2020 : 		 Новое видео SABATON

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления SABATON

3 авг 2020 : 		 Концертное видео SABATON

17 июл 2020 : 		 Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут

11 июл 2020 : 		 Колыбельные от SABATON

30 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

28 июн 2020 : 		 SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур

27 июн 2020 : 		 Новое видео SABATON

15 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

2 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 май 2020 : 		 Концертное видео SABATON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео SABATON



*
zoom
*
* *
SABATON выпустили новый сингл, "Livgardet", двадцать шестого февраля, который посвящен королевской гвардии Швеции. Видео на этот трек доступно ниже.

Pär Sundström: «Ещё со времён Carolus Rex (альбом 2012 года) мы хотели писать больше песен на шведском, потому что чувствовали, что ещё недостаточно рассказали об истории нашей родины. На протяжении многих лет мы обсуждали разные темы, о которых можем написать песню, и вот, наконец, решили. Livgardet (Шведская королевская гвардия) - это одно из старейших военных формирований в мире, которое было сформировано в родном для группы Sabaton регионе Далекарлия (Даларна) в 1521 году легендарным шведским королём Густавом I. На протяжении пятисот лет это формирование развивалось и служило разным королям и королевам по всему миру, и оно до сих пор существует! Мы чувствовали, что будет замечательно отпраздновать эту знаменательную дату песней, чтобы отдать дань уважения, и создать что-то вроде гимна для этого формирования и его наследия. Богатую пятисотлетнюю историю крайне сложно уместить в одну песню, поэтому мы в основном сконцентрировались на битвах и на событиях, происходивших во времена Шведской Империи».

Joakim Brodén: «Я люблю петь на шведском, но это несколько глупо использовать язык, который мало кто понимает, когда поёшь про русские или немецкие битвы. Но эта песня о Швеции, так что мы посчитали использование шведского языка логичным. Эта песня отдаёт дань уважения нашей многовековой военной традиции. Однако, было крайне сложно вместить все событиях этих лет в одну песню».




Like!+4Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR


26 фев 2021, 17:57		Молчу, молчу)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1053

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом