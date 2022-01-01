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*Умер Дэн Маккаферти 52
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Sabaton

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15 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет SKID ROW

10 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура

1 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона

21 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

19 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

18 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER

11 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS

7 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

3 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SPICE GIRLS

30 сен 2022 : 		 Новая песня SABATON

25 сен 2022 : 		 SABATON замораживают свой фестиваль

23 сен 2022 : 		 Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?

22 сен 2022 : 		 SABATON выпустят фильм

20 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

12 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLONDIE

23 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GREEN DAY

16 авг 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет материал Элтона Джона

8 авг 2022 : 		 Анимационное видео от SABATON

2 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет "Phantom Of The Opera"

4 июл 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет тему из Рокки

22 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN
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|||| сегодня

Видео с текстом от SABATON



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SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "God With Us".

SABATON Share Official Lyric Video For English Version Of




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