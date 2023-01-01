9 ноя 2023



Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»



В недавнем интервью для National WWI Museum And Memorial у Pär'a Sundström'a спросили, почему он и его товарищи по группе приложили столько усилий, чтобы привлечь внимание к важности истории и побудить больше людей посещать местные музеи, на что он ответил:



«Вначале у меня не было таких амбиций — вообще никаких. Я к тому, что это было что-то вроде: "Ладно, мы рок-группа". Ну и, естественно, мы так и остались рок-группой. Мы по-прежнему хэви-металлическая группа. Это наша суть. Мы умеем это делать лучше всего, так сказать, но мы поняли, что можем сделать гораздо больше с той темой, которую выбрали. И поэтому мы расширяем нашу деятельность, снимая различные видеоклипы, сотрудничаем с другими артистами. Поскольку мы выбрали тему истории и военной истории, мы можем ещё многое сделать для бренда и для группы. Несомненно, что бы мы ни делали, мы пропагандируем историю, и есть разные способы доступа к ней. И некоторые находят это замечательным. Они слушают песню, и за три минуты её звучания, пожалуй, нельзя много узнать о чём-либо, ведь у нас не так много слов. Поэтому на нашем сайте есть более подробная информация. Там есть и исторические статьи. А ещё у нас есть History Channel, где опубликованы документальные фильмы о каждой песне, и вы можете смотреть и больше узнавать об этом. А если вам этого недостаточно, то можно открыть для себя целый мир. Мы не можем преподносить таким образом всю глубину конкретного конфликта. Мы лишь даём возможность прикоснуться к сути. Но я считаю, что человек, который проведет некоторое время с SABATON и, положим, выберет школьные экзамены по Первой мировой войне, он сможет очень многое почерпнуть на нашем сайте, из текстов наших песен, а также на нашем историческом канале. И после этого, я уверен, вы сможете произвести впечатление на своего преподавателя, если будете внимательны, потому что вы получите достаточно много информации. То же самое касается и многих других тем, которые мы рассматривали в прошлом. Так что я считаю, что можно впечатлить многих всем тем, что связано с нашими песнями.



Важно ли это? Я думаю, что это важно. Я думаю, что любому, кто не понимает, откуда что берётся, очень легко судить о людях или судить о мире. Если вы знаете историю, если вы воспринимаете её, скажем так, с более объективной точки зрения, что, надеюсь, люди могут делать в свободном мире, то вы видите: "Хорошо, это произошло. Ага. Так вот почему на карте есть линия, которая идёт вот так, и она не охватывает этот город, или линия нарисована там. Ладно, я понял. Ага. Так вот почему этот город так называется. Или вот почему мы сейчас во Франции, а в этом городе все говорят по-немецки". И всё в таком духе. И вы узнаете гораздо больше, если уделите немного внимания истории, и вы также поймёте, к примеру: "Вот почему эти люди не любят тех людей" или "Эти люди любят этих людей". Так что если у вас будет больше понимания мира, это вряд ли вам помешает. Я считаю, что это идёт вам на пользу. Поэтому любой человек, который хорошо знает историю, я надеюсь, у него есть более серьёзные надежды и, возможно, более скромный подход ко многим событиям. Конечно, это может привести и к ненависти — это правда. Её также, безусловно, можно взрастить. Именно так и происходит, когда из истории начинают делать политику, а мы стараемся этого избегать. Мы стараемся придерживаться принципа "история есть история"».







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