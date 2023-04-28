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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
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*

Sabaton

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Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита IRON MAIDEN "Aces High".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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28 апр 2023
y
ywi
Этот парень нравится мне всё больше и больше. Если развалится Sabaton, он явно не пропадёт.

просмотров: 228

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