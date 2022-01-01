сегодня



Вокалист SABATON: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»



Joakim Brodén также не остался в стороне и рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются музыканты после пандемии:



«В каком-то смысле это сложно... У многих из нас — не только у нас, но и у многих групп есть туры, билеты на которые проданы уже давно, и они были перенесены. И эти билеты были проданы с особым расчётом, учитывая, каковы наши расходы, и столько мы должны выручить. Поэтому многие группы считают, что даже если они распродали все билеты на концерт, они потеряют деньги из-за возросших расходов. Поэтому многим группам приходится нелегко. К счастью, нам не грозит банкротство, так что для нас это скорее ситуация — к счастью, — когда мы не зарабатываем много денег, но, с другой стороны, не находимся на грани исчезновения».







+0 -0



просмотров: 560

