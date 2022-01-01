Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
*Новое видео ANNIHILATOR 12
*Новая песня SCORPIONS 12
*Новое видео BLOODYWOOD 12
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

18 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 фев 2022 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Нас остановит только тюрьма!»

10 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

31 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

7 янв 2022 : 		 Новое видео SABATON

30 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON обещает сюрпризы

16 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON — о турах в пандемию

14 дек 2021 : 		 Новое видео SABATON

2 дек 2021 : 		 Концертное видео SABATON

25 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 ноя 2021 : 		 Рассказ о бокс-сете SABATON

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

9 ноя 2021 : 		 Концертный релиз SABATON выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от SABATON



zoom
SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hearts Of Iron", которая вошла в альбом "Heroes".

«Во время последней битвы за Берлин в 1945 году генерал 12-й армии Вальтер Венк понял, что наступает конец войны, и вместо того, чтобы попытаться разгромить наступающие советские войска, как ему было приказано, он использовал свою армию для создания коридора для бегства из Берлина. За такой поступок его наверняка приговорили бы к смертной казни, но вместо этого он в итоге обеспечил безопасный отход до 250 000 человек из горящего Берлина. Для кого-то это была битва, а для него — спасательная операция».

SABATON Release New Lyric Video For




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 179

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом