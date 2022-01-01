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Видео с текстом от SABATON



SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hearts Of Iron", которая вошла в альбом "Heroes".



«Во время последней битвы за Берлин в 1945 году генерал 12-й армии Вальтер Венк понял, что наступает конец войны, и вместо того, чтобы попытаться разгромить наступающие советские войска, как ему было приказано, он использовал свою армию для создания коридора для бегства из Берлина. За такой поступок его наверняка приговорили бы к смертной казни, но вместо этого он в итоге обеспечил безопасный отход до 250 000 человек из горящего Берлина. Для кого-то это была битва, а для него — спасательная операция».







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