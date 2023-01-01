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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
*Новое видео SUFFOCATION 30
*Новое видео DRAGONFORCE 27
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 27
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Sabaton

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19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

14 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

7 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит

28 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN

24 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 апр 2023 : 		 Новое видео SABATON

12 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN'a PARR'a

10 апр 2023 : 		 Как SABATON выживают в современном мире

4 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

27 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет JOHN'a FARNHAM'a

21 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет TOTO

14 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

9 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

27 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLACK SABBATH
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|||| 19 сен 2023

Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции ONE MORE TIME 'Highland'.

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Cover Of ONE MORE TIME Hit "Highland" (Video)




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