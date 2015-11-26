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Новый сингл SABATON выйдет зимой



SABATON выпустят новый сингл, "Livgardet", двадцать шестого февраля, который посвящен королевской гвардии Швеции.



Королевская гвардия Швеции ведёт свою историю с начала 16 века. Эти формирования постоянно несут охрану королевского дворца в Стокгольме, с 1523 года. Ранее в её состав входила бригада дворцовой гвардии и шведская лейб-гвардия.







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