Новый сингл SABATON выйдет зимой

SABATON выпустят новый сингл, "Livgardet", двадцать шестого февраля, который посвящен королевской гвардии Швеции.
Королевская гвардия Швеции ведёт свою историю с начала 16 века. Эти формирования постоянно несут охрану королевского дворца в Стокгольме, с 1523 года. Ранее в её состав входила бригада дворцовой гвардии и шведская лейб-гвардия.
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