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SABATON могут и в туалете!



SABATON продолжают рассказывать истории о своей богатой на события творческой жизни — вот еще одна:



«Готовы ли вы узнать эпическую историю нашей песни "Metal Machine"? В разгар сессий записи Primo Victoria Joakim оказался в затруднительном положении с написанием текста. У него был готов музыкальный шедевр, но он забыл написать текст к песне. К чему же обращается металлический музыкант в такой ситуации? Конечно же, к фарфоровому трону! В порыве гениальности (или отчаяния) Joakim превратил свой тайный поход в туалет в лирический мозговой штурм. Вооружившись лишь туалетной бумагой, ручкой и несколькими металлическими журналами, он создал слова песни "Metal Machine" всего за 25 минут! Кто бы мог подумать, что из пачки металлических журналов и рулона туалетной бумаги может получиться гимн, от которого голова идет кругом?»







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