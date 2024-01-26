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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 141
*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
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Sabaton

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26 янв 2024 : 		 SABATON могут и в туалете!

22 янв 2024 : 		 TOMMY JOHANSSON больше не в SABATON

15 янв 2024 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper

6 янв 2024 : 		 Первая часть металлической феерии SABATON

25 дек 2023 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2023 : 		 "Ave Maria" от гитариста SABATON

11 дек 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLINK-182

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF

20 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES

16 ноя 2023 : 		 SABATON отправятся в студию в начале года

13 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES

9 ноя 2023 : 		 Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»

4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON
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SABATON могут и в туалете!



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SABATON продолжают рассказывать истории о своей богатой на события творческой жизни — вот еще одна:

«Готовы ли вы узнать эпическую историю нашей песни "Metal Machine"? В разгар сессий записи Primo Victoria Joakim оказался в затруднительном положении с написанием текста. У него был готов музыкальный шедевр, но он забыл написать текст к песне. К чему же обращается металлический музыкант в такой ситуации? Конечно же, к фарфоровому трону! В порыве гениальности (или отчаяния) Joakim превратил свой тайный поход в туалет в лирический мозговой штурм. Вооружившись лишь туалетной бумагой, ручкой и несколькими металлическими журналами, он создал слова песни "Metal Machine" всего за 25 минут! Кто бы мог подумать, что из пачки металлических журналов и рулона туалетной бумаги может получиться гимн, от которого голова идет кругом?»

25 Years Of SABATON: "Metal Machine" - "Joakim Transformed His Bathroom Break Into A Lyrical Brainstorming Session"




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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26 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
ну вот там им и место

просмотров: 511

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