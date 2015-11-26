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Sabaton

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Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут



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В рамках недавнего твитч-стрима, гитаристы DRAGONFORCE Herman Li и Sam Totman в шутку попытались за десять минут написать песню в стиле SABATON.

«Мы давно знаем SABATON» — сказал Li. А Sam добавил: «Я читал с ними интервью и, совсем неожиданно, мы были их первыми. Я даже и не подозревал этого, но с нами они впервые поехали в тур».

На это Li ответил: «Я считаю, что мы должны объединить усилия и написать песню SABATON прямо здесь и сейчас. А потом мы закончим альбом SABATON за сколько? За часок?»

Два года назад басист SABATON Pär Sundström рассказал о первом туре коллектива, который случился в 2006 году вместе с EDGUY and DRAGONFORCE:

«Он нас очень вдохновил. Многие молодые группы мечтают о том, чтобы поехать в тур и мы не были исключением. Благодаря одному участнику команды EDGUY, который слышал наш альбом "Primo Victoria", мы и оказались в этом туре. После тура у нас появилось много новых поклонников SABATON, но мы остались с пустыми карманами. Тогда было другое время, и, как мы поняли позже, группы сейчас не соглашаются на те сделки, которые предлагались тогда. Нас также задавили авторитетом некоторые менеджеры, что повлекло за собой большие расходы, на которые, возможно, нам не стоило соглашаться. Но это было частью соглашения, и мы были маленькой неизвестной командой, не имевшей никаких рычагов давления при переговорах так что в итоге мы оплатили не только свои собственные расходы на тур, но и расходы на EDGUY и DRAGONFORCE».

DRAGONFORCE's HERMAN LI And SAM TOTMAN Show You How To Write A SABATON Song In 10 Minutes (Video)





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