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Sabaton

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30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON
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Лидер SABATON — о том, почему сам управляет делами группы



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Pär Sundström в недавнем интервью рассказал о том, почему сам управляет делами группы:

«Вы создаёте группу, потому что любите играть. Вот как вы создаете группу — вы хотите играть на своём инструменте в группе. И для меня не было никакой разницы. И это первое, что вы делаете как группа — вы собираетесь вместе, приходите в репетиционную комнату и начинаете играть несколько песен. После этого тебе нужно развиваться, тебе нужно расти, тебе нужно что-то делать. Вам нужно позвонить кому-то, чтобы устроить концерт, и кто-то из группы должен поднять трубку и позвонить кому-то, чтобы устроить концерт. А потом кто-то должен сделать афишу. А потом кто-то должен организовать, чтобы мы как-то добрались до места или чтобы там были необходимые условия. Кто-то должен это сделать. И я не могу просто стоять и смотреть, пока ничего не происходит. Поэтому я просто напрямую включаюсь в работу и делаю всё это. И неважно, что это было — дизайн афиши тура, обложки альбома или организация сессии записи... В конце концов эти вещи усложняются, и внезапно вы имеете дело с экономикой, вы имеете дело с логистикой, вы имеете дело с юридическими аспектами. И я начал разбираться в этом. У меня не было никакого образования, но внезапно мне понадобилось знать, как продвигать себя на рынке, мне нужно было знать, как представить что-то в хорошем свете, мне нужно было понять, как это продавать, как брать за это деньги, как отчитываться за это и как вывести шоу на рынок. И на протяжении многих лет я занимался практически всем, будь то починка гастрольного автобуса или его ремонт после повреждений, или работа гитарным техником. Я также лицензированный пиротехник. Я развешивал гирлянды на крыше. Я организовал свой собственный фестиваль и круиз, занимался продвижением туров, фестивалей, шоу, других групп, маркетингом. И всё это потому, что мне интересно учиться, и я не хочу сидеть и смотреть, как ничего не происходит; я не могу так поступать. Я просто должен заставить что-то произойти. Вот почему я просто берусь за дело, и в итоге оно расширяется и расширяется

Я думаю, что я довольно требователен. И я так люблю эту группу, что не хочу, чтобы было много других... Я не против, чтобы другие люди приходили и помогали — конечно, нет — но другому менеджеру было бы трудно прийти и сделать это лучше, чем я. Другой способ, которым мы это сделали, заключается в том, что команда SABATON растёт. Поэтому всё, что мы делаем, мы делаем внутри компании. Сегодня мы управляем лейблом внутри компании. Мы сами полностью занимаемся менеджментом. Мы делаем всю логистику для туров. Мы всё бронируем. Мы заказываем всё что угодно — от сотни членов команды, 10 грузовиков и всё, что нам нужно, у нас есть. У нас огромные склады. Мы владеем таким количеством вещей, что это просто безумие. Два дня назад я просматривал наш главный склад для одного из проектов и просто смотрел на костюмы. И я понял, что мы можем одеть целые армии викингов, крестоносцев, спартанцев, греческих воинов, солдат Первой мировой войны из Франции или Бельгии, солдат Второй мировой войны из США, современные армии... У нас просто груды, ящики с одеждой для разных проектов. И мы всегда считаем, что мы всё контролируем. Мы не арендуем её, не отдаём всё на аутсорсинг — мы контролируем процесс, мы владеем этой одеждой, мы надеваем её и делаем всё сами. То же самое со многими фотосессиями, музыкальными клипами — мы их продюсируем, мы выступаем в качестве режиссёров, мы участвуем во всём этом. Мы являемся главными продюсерами наших альбомов. Мы делаем всё по-своему. И это требует больших усилий, но у нас большая команда. И мы постоянно растём. И даже во время пандемии мы неплохо справились. Даже несмотря на то, что мы не могли гастролировать, а у нас много людей, которые зависят от гастролей, но мы всё равно справились. У нас есть собственная почтовая служба, в ней работают несколько человек. Мы также развиваем это направление. Мы [делаем это] полностью сами. Мы не пользуемся услугами какой-либо мерч-компании. Мы разрабатываем всё сами. Мы разрабатываем дизайн, мы находим источники, мы продвигаем их на рынке, и у нас есть свой магазин».

PГ„R SUNDSTRГ–M On Why SABATON Is A Self-Managed Band:





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