сегодня



SABATON готовы к записи



SABATON опубликовали видео, в котором поздравили всех с Рождеством, и, в частности, Tommy Johansson сказал:



«Через пару недель мы отправимся в студию для записи новых треков. И да, будет новая музыка. Я очень доволен. Chris чертовски доволен. Hannes невероятно счастлив. Да мы все в восторге!»



Joakim Brodén: «Понятное дело, что многого мы говорить не можем, но будет круто. И главное, у нас запланирована серьезная активность по случаю 25-летия!»



Hannes: «Большую часть следующего года мы будем смотреть в будущее, а также возвращаться в прошлое. Мы будем размышлять о том, чего мы достигли, и пройдемся по всем вехам, которые мы прошли как группа. Каждый месяц мы будем встречаться и посвящать один вечер совместному прослушиванию одного альбома. Во время этих вечеров мы будем говорить об альбоме и обо всех воспоминаниях, связанных с ним, а также о многом другом. Это даст вам эксклюзивную информацию и позволит узнать истории, которые вы никогда не слышали раньше!»







+0 -0



просмотров: 165

