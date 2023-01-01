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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 80
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
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Sabaton

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25 дек 2023 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2023 : 		 "Ave Maria" от гитариста SABATON

11 дек 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLINK-182

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF

20 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES

16 ноя 2023 : 		 SABATON отправятся в студию в начале года

13 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES

9 ноя 2023 : 		 Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»

4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA
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SABATON готовы к записи



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SABATON опубликовали видео, в котором поздравили всех с Рождеством, и, в частности, Tommy Johansson сказал:

«Через пару недель мы отправимся в студию для записи новых треков. И да, будет новая музыка. Я очень доволен. Chris чертовски доволен. Hannes невероятно счастлив. Да мы все в восторге!»

Joakim Brodén: «Понятное дело, что многого мы говорить не можем, но будет круто. И главное, у нас запланирована серьезная активность по случаю 25-летия!»

Hannes: «Большую часть следующего года мы будем смотреть в будущее, а также возвращаться в прошлое. Мы будем размышлять о том, чего мы достигли, и пройдемся по всем вехам, которые мы прошли как группа. Каждый месяц мы будем встречаться и посвящать один вечер совместному прослушиванию одного альбома. Во время этих вечеров мы будем говорить об альбоме и обо всех воспоминаниях, связанных с ним, а также о многом другом. Это даст вам эксклюзивную информацию и позволит узнать истории, которые вы никогда не слышали раньше!»




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