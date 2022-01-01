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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 14
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Sabaton

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19 дек 2022 : 		 Новое видео SABATON

7 дек 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет рождественские темы

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет TAYLOR SWIFT

21 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет CHICAGO

15 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет SKID ROW

10 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура

1 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона

21 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

19 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

18 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER

11 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS

7 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

3 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SPICE GIRLS

30 сен 2022 : 		 Новая песня SABATON

25 сен 2022 : 		 SABATON замораживают свой фестиваль

23 сен 2022 : 		 Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?

22 сен 2022 : 		 SABATON выпустят фильм

20 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

12 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLONDIE

23 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GREEN DAY
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|||| сегодня

Новое видео SABATON



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SABATON опубликовали видео о Milunka Savić, история которой послужила вдохновением для песни 'Lady Of The Dark'.

SABATON Release "Lady Of The Dark" Animated Story Video




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