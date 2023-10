2 окт 2023



Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции CELINE DION "All Coming Back To Me Now".



«Впервые этот трек выпустили PANDORA'S BOX в 1989, потом в 1996 году ее записала CELINE DION, а в 2006 выпустил MEAT LOAF. Этот кавер на ту версию, что записала CELINE DION».







