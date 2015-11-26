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Вокалист SABATON — о турах в пандемию



Joakim Brodén в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие у него и коллег по группе впечатления о турах в неспокойные времена из-за COVID-19:



«Мы поняли одну вещь: все страны относятся к этому по-разному — очень по-разному. В Америке [где мы гастролировали с JUDAS PRIEST] это работало отлично, как с точки зрения аудитории, так и с точки зрения участников гастролей. JUDAS PRIEST обычно давали два концерта друг за другом, а потом у нас был выходной; это было обычным делом. И на каждом первом шоу после выходного дня мы проходили тестирование — все члены гастрольной группы — перед входом в зал. Люди, которые приходили на шоу, должны были быть привиты или пройти тест, который делается менее чем за 24 часа, или что-то в этом роде. И в целом всё было очень непринуждённо. Мы не ходили везде, но мы были в 6—8 штатах, гуляли по ним, и это была довольно свободная обстановка. Как только ты заходишь внутрь, надеваешь маску — обычную маску — и всё остальное было вроде как нормально и открыто».



На вопрос, не боится ли он, что предстоящий европейский тур SABATON, который должен начаться в марте, может быть отменён, Joakim ответил:



«Нет, я так не думаю. Я совсем не волнуюсь. Я имею в виду, что это может случиться — я не могу ничего обещать. Вам придётся спрашивать у людей, занимающих более высокое положение в правительстве Германии, чем я [смеётся]. К сожалению, мне пока не удалось стать канцлером.



В каждой стране ситуация тоже разная. Вот что беспокоит больше всего. Потому что если мы гастролируем по Америке, то это одна страна. Ладно, разные штаты, разные правила, но в целом... В январе у нас будет тур по Швеции, и я совсем не волнуюсь, потому что это одна страна — одно правительство имеет право голоса. Сложность для групп сегодня — и это реально настоящая проблема на текущий момент — заключается в планировании тура, бронировании тура и отсутствии централизованных договоренностей. Я не говорю, что Европейский Союз должен сделать что-то подобное; я здесь не для того, чтобы говорить о политике. Но любой промоутер, группа или агент по организации гастролей переживает на этот счёт: "Да, мы можем запланировать целый тур, а потом, допустим, Франция и Германия решат закрыться". Это приведёт к тому, что весь тур станет невозможным, потому что тогда группа будет терять деньги, и все будут терять деньги. А в это время, поверьте мне, не многие агенты по бронированию, промоутеры и группы могут позволить себе терять деньги. Так что в этом и заключается беспокойство... Те, кто сейчас проводят туры, иногда вынуждены отменять их целиком — на самом деле технически они могли бы поехать в одну страну, но не могут организовать тур по другим соображениям».







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