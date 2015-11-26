Вокалист SABATON — о турах в пандемию

Joakim Brodén в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие у него и коллег по группе впечатления о турах в неспокойные времена из-за COVID-19:
«Мы поняли одну вещь: все страны относятся к этому по-разному — очень по-разному. В Америке [где мы гастролировали с JUDAS PRIEST] это работало отлично, как с точки зрения аудитории, так и с точки зрения участников гастролей. JUDAS PRIEST обычно давали два концерта друг за другом, а потом у нас был выходной; это было обычным делом. И на каждом первом шоу после выходного дня мы проходили тестирование — все члены гастрольной группы — перед входом в зал. Люди, которые приходили на шоу, должны были быть привиты или пройти тест, который делается менее чем за 24 часа, или что-то в этом роде. И в целом всё было очень непринуждённо. Мы не ходили везде, но мы были в 6—8 штатах, гуляли по ним, и это была довольно свободная обстановка. Как только ты заходишь внутрь, надеваешь маску — обычную маску — и всё остальное было вроде как нормально и открыто».
На вопрос, не боится ли он, что предстоящий европейский тур SABATON, который должен начаться в марте, может быть отменён, Joakim ответил:
«Нет, я так не думаю. Я совсем не волнуюсь. Я имею в виду, что это может случиться — я не могу ничего обещать. Вам придётся спрашивать у людей, занимающих более высокое положение в правительстве Германии, чем я [смеётся]. К сожалению, мне пока не удалось стать канцлером.
В каждой стране ситуация тоже разная. Вот что беспокоит больше всего. Потому что если мы гастролируем по Америке, то это одна страна. Ладно, разные штаты, разные правила, но в целом... В январе у нас будет тур по Швеции, и я совсем не волнуюсь, потому что это одна страна — одно правительство имеет право голоса. Сложность для групп сегодня — и это реально настоящая проблема на текущий момент — заключается в планировании тура, бронировании тура и отсутствии централизованных договоренностей. Я не говорю, что Европейский Союз должен сделать что-то подобное; я здесь не для того, чтобы говорить о политике. Но любой промоутер, группа или агент по организации гастролей переживает на этот счёт: "Да, мы можем запланировать целый тур, а потом, допустим, Франция и Германия решат закрыться". Это приведёт к тому, что весь тур станет невозможным, потому что тогда группа будет терять деньги, и все будут терять деньги. А в это время, поверьте мне, не многие агенты по бронированию, промоутеры и группы могут позволить себе терять деньги. Так что в этом и заключается беспокойство... Те, кто сейчас проводят туры, иногда вынуждены отменять их целиком — на самом деле технически они могли бы поехать в одну страну, но не могут организовать тур по другим соображениям».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).