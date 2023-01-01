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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Sabaton

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19 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит AC/DC

13 янв 2023 : 		 SABATON — новая жертва культуры отмены?

10 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONIIE TYLER

27 дек 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

19 дек 2022 : 		 Новое видео SABATON

7 дек 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет рождественские темы

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет TAYLOR SWIFT

21 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет CHICAGO

15 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет SKID ROW

10 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура

1 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона

21 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

19 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

18 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER

11 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS

7 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

3 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SPICE GIRLS

30 сен 2022 : 		 Новая песня SABATON

25 сен 2022 : 		 SABATON замораживают свой фестиваль

23 сен 2022 : 		 Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?
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|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет хит AC/DC



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита AC/DC "Thunderstruck".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Solo Cover Of AC/DC Classic "Thunderstruck" (Video)




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