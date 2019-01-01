31 дек 2018



SABATON в студии



SABATON отправились в студию для записи нового альбома, выход которого запланирован на следующий год.



Вокалист и басист группы, Joakim Brodén и Pär Sundström соответственно, опубликовали следующее сообщение:



«У нас есть для вас кое-какие новости. Мы заняты созданием нового альбома. И я сказал не мы начали создание альбома — мы его уже записываем!»















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