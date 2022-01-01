Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
*Новое видео DEEP PURPLE 11
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 8
*В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других? 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



7 мар 2022 : 		 Новое видео SABATON

4 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

18 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 фев 2022 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Нас остановит только тюрьма!»

10 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

31 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

7 янв 2022 : 		 Новое видео SABATON

30 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON обещает сюрпризы

16 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON — о турах в пандемию

14 дек 2021 : 		 Новое видео SABATON

2 дек 2021 : 		 Концертное видео SABATON

25 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 ноя 2021 : 		 Рассказ о бокс-сете SABATON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео SABATON



zoom
"Race To The Sea", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The War To End All Wars, выпущенного в следующих вариантах:

- Jewelcase CD
- Limited Gold CD [Supporter Edition - various versions with translated booklets]
- History Edition
- NB Mailorder Exclusive Edition [ltd. to 1500 copies]
- Earbook [limited to 6000 copies]
- Black Vinyl
- Azure Blue Vinyl [bandshop exclusive, ltd. to 300 copies]
- Inca Gold Vinyl [bandshop exclusive, ltd. to 500 copies]
- Copper Vinyl [ltd. to 500 copies]
- Fluorescent Orange Vinyl [ltd. to 500 copies]
- Leaf Green Vinyl [Sweden exclusive]
- Fluorescent Yellow Vinyl [Ginza exclusive]
- Dusk Vinyl [Levik exclusive]
- Soft Grey Vinyl [Nordics exclusive]
- Lavender Vinyl [FNAC exclusive]
- Rosewood Vinyl [Mystic exclusive]
- Fluorescent Green Vinyl [UK exclusive]
- Pacific Blue Vinyl
- Polar White Vinyl [limited to 300 copies]
- Dewdrop Vinyl [limited to 500 copies, EMP exclusive]
- Blue cassette [limited to 100 copies, bandshop exclusive]
- Green cassette [limited to 100 copies]
- Grey cassette [limited to 300 copies]
- Red cassette [limited to 500 copies]
- Black cassette [limited to 250 copies]
- Smokey cassette [limited to 200 copies]
- White cassette [limited 100 copies]

Трек-лист:

01. Sarajevo

02. Stormtroopers

03. Dreadnought

04. The Unkillable Soldier

05. Soldier Of Heaven

06. Hellfighters

07. Race To The Sea

08. Lady Of The Dark

09. The Valley Of Death

10. Christmas Truce

11. Versailles

SABATON Release




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )
7 мар 2022, 08:27
Ультравторичная и совершенно неинтересная хуета, к большому сожалению.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 663

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом