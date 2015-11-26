24 дня Рождества от SABATON

SABATON с первого декабря запускает 24 дня Рождества с группой:
«Готовы к такому марафону, стартующему с первого по двадцать декабря? Каждый день вас будут ожидать сюрпризы, как то подарки, подписанные вещи, новая музыка, лимитированный мерч, личные видео, скидки и многое другое! Все новые акции будут публиковаться в наших социальных сетях и сайте ежедневно в 19:00 CET / 13:00 EST. Следите за информацией 🎅🎄!»
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