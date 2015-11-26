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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 79
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 50
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
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Sabaton

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27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

16 сен 2020 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2020 : 		 Новое видео SABATON

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления SABATON

3 авг 2020 : 		 Концертное видео SABATON

17 июл 2020 : 		 Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут

11 июл 2020 : 		 Колыбельные от SABATON

30 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

28 июн 2020 : 		 SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур

27 июн 2020 : 		 Новое видео SABATON

15 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

2 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 май 2020 : 		 Концертное видео SABATON

7 май 2020 : 		 SABATON сегодня в прямом эфире Вконтакте

19 мар 2020 : 		 SABATON отменили российский тур

10 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

3 мар 2020 : 		 Вокалист SABATON об ассоциировании группы с нацизмом

1 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 янв 2020 : 		 Концерты SABATON переносят на новые площадки

10 янв 2020 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON
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|||| сегодня

24 дня Рождества от SABATON



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SABATON с первого декабря запускает 24 дня Рождества с группой:

«Готовы к такому марафону, стартующему с первого по двадцать декабря? Каждый день вас будут ожидать сюрпризы, как то подарки, подписанные вещи, новая музыка, лимитированный мерч, личные видео, скидки и многое другое! Все новые акции будут публиковаться в наших социальных сетях и сайте ежедневно в 19:00 CET / 13:00 EST. Следите за информацией 🎅🎄!»

SABATON To Launch "24 Days Of Christmas" Featuring Daily Surprises; Video Trailer



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