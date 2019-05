сегодня



SABATON представляют "History Channel Edition" нового альбома



Группа SABATON выпустит "History Channel Edition" нового альбома "The Great War":



«Специально для наших преданных фанатов мы создали специальную версию нашего нового альбома "The Great War", получившую название "History Channel Edition". Мы записали видео, в котором Joakim и Indy рассказывают о содержимом этого релиза, который будет доступен эксклюзивно на Patreon».



Также альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD-Digi (History Edition) incl. narrated parts in addition to the album tracks

- CD (Album Edition)

- 2CD Earbook (Album + History Edition)

- 180g LP in various colors (History Edition)

- 180g LP in various colours (Album Edition)

- 3CD/3LP Box (The Great Box Edition) includes: Earbook incl. “The Soundtrack To The Great War” CD, regular, History & Soundtrack LPs [180g, green], one out of 11 Great War propaganda posters [chosen at random], postcards, emblem, poem on sheet) – limited to 1000



Трек-лист "The Great War":



"The Future Of Warfare"

"Seven Pillars Of Wisdom"

"82nd All The Way"

"The Attack Of The Dead Men"

"Devil Dogs"

"The Red Baron"

"Great War"

"A Ghost In The Trenches"

"Fields Of Verdun"

"The End Of The War To End All Wars"

"In Flanders Fields"





















+1 -2









просмотров: 469