Трейлер переиздания SABATON



SABATON опубликовали трейлер к платиновому изданию альбома "Carolus Rex" приуроченному к трехсотлетней годовщине смерти Карла XII:



CD1 (English Version)



01. Dominium Maris Baltici



02. The Lion From The North



03. Gott Mit Uns



04. A Lifetime Of War



05. 1 6 4 8



06. The Carolean's Prayer



07. Carolus Rex



08. Killing Ground



09. Poltava



10. Long Live The King



11. Ruina Imperii



Bonus Tracks



12. Twilight Of The Thunder God



13. In The Army Now



14. Feuer Frei



15. Harley From Hell



CD2 (Swedish Version)



01. Dominium Maris Baltici



02. Lejonet Från Norden



03. Gott Mit Uns



04. En Livstid I Krig



05. 1 6 4 8



06. Karolinens Bön



07. Carolus Rex



08. Ett Slag Färgat Rött



09. Poltava



10. Konungens Likfärd



11. Ruina Imperii



CD3 (Swedish Empire Live) - Earbook Only!



Live @ Woodstock Festival (Poland)



01. The March To War



02. Ghost Division



03. Uprising



04. Gott Mit Uns



05. Cliffs Of Gallipoli



06. The Lion From The North



07. The Price Of A Mile



08. Into The Fire



09. Carolus Rex



10. Midway



11. White Death



12. Attero Dominatus



13. The Art Of War



14. Primo Victoria



15. 40:1



16. Metal Crüe



















