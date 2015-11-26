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Sabaton

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25 мар 2021 : 		 SABATON исполнили новый сингл

26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2020 : 		 Тизер нового трека SABATON

22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

16 сен 2020 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2020 : 		 Новое видео SABATON

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления SABATON

3 авг 2020 : 		 Концертное видео SABATON

17 июл 2020 : 		 Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут

11 июл 2020 : 		 Колыбельные от SABATON

30 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

28 июн 2020 : 		 SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур

27 июн 2020 : 		 Новое видео SABATON

15 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

2 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON
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|||| 25 мар 2021

SABATON исполнили новый сингл



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SABATON в рамках Dalecarlia Music Awards 2021 исполнили новый сингл "Livgardet" — видео доступно ниже.

SABATON Perform "Livgardet" Live At The Dalecarlia Music Awards; Video



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

LU777


25 мар 2021, 22:58		---------

grgr


25 мар 2021, 23:28		#@*"">/^@!!


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