19 сен 2021



Видео с текстом от SABATON



"Steel Commanders", новое видео с текстом группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Выпуск новой версии видеоряда для этого боевика приурочена к появлению песни на стриминговых платформах.

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