Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*Новое видео SCORPIONS 14
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 13
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
*Новое видео BLOODYWOOD 12
*Новая песня SCORPIONS 12
*Новое видео ANNIHILATOR 12
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*Новое видео SCORPIONS 14
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 13
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

18 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 фев 2022 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Нас остановит только тюрьма!»

10 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

31 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

7 янв 2022 : 		 Новое видео SABATON

30 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON обещает сюрпризы

16 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON — о турах в пандемию

14 дек 2021 : 		 Новое видео SABATON

2 дек 2021 : 		 Концертное видео SABATON

25 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 ноя 2021 : 		 Рассказ о бокс-сете SABATON

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

9 ноя 2021 : 		 Концертный релиз SABATON выйдет осенью

29 окт 2021 : 		 Новое видео SABATON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от SABATON



zoom
SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Far From The Fame", которая вошла в альбом "Heroes".

«Карел Яноушек был чехословацким солдатом, который после участия в Первой мировой войне научился летать. Когда началась Вторая мировая война и Чехословакия была оккупирована, он участвовал в сопротивлении, пока не понял, что принесёт больше пользы, если доберётся до Франции и продолжит борьбу там. Он командовал чехословацкими ВВС во Франции до их гибели, а затем отправился в Англию, где организовал первые подразделения чехословацких ВВС в составе Королевских ВВС».

SABATON Release New Lyric Video For




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 172

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом