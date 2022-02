сегодня



Видео с текстом от SABATON



SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Far From The Fame", которая вошла в альбом "Heroes".



«Карел Яноушек был чехословацким солдатом, который после участия в Первой мировой войне научился летать. Когда началась Вторая мировая война и Чехословакия была оккупирована, он участвовал в сопротивлении, пока не понял, что принесёт больше пользы, если доберётся до Франции и продолжит борьбу там. Он командовал чехословацкими ВВС во Франции до их гибели, а затем отправился в Англию, где организовал первые подразделения чехословацких ВВС в составе Королевских ВВС».







+0 -1



просмотров: 172