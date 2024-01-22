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Sabaton

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TOMMY JOHANSSON больше не в SABATON



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SABATON сообщили о том, что TOMMY JOHANSSON больше не является их членом:

«После 7 потрясающих лет в группе наш гитарист Tommy решил покинуть SABATON, чтобы продолжить свой собственный путь. Мы желаем ему всего самого лучшего в этом путешествии. Мы были близкой семьей и будем продолжать поддерживать его в приключениях, которые ждут его в будущем.

Tommy присоединился к группе в 2016 году, но он был близким другом SABATON с момента нашей первой встречи на концерте в 2005 году. Будучи ценным членом группы, он внес свой вклад в создание бесчисленных бессмертных воспоминаний.

Уход Tommy из SABATON не будет введен в действие немедленно. Он останется в коллективе, чтобы убедиться, что все пройдет гладко при передаче полномочий нашему следующему гитаристу.

Хотя частичка его большого сердца всегда будет оставаться в SABATON, мы все знаем, что он должен следовать за своей мечтой.

И хотя мы не будем ежедневно просыпаться в гастрольном автобусе рядом с ним, мы уверены, что наши пути еще не раз пересекутся в будущем, как на сцене, так и вне ее.

Лети на своих крыльях и струнах, брат!»

Tommy: «Мои дорогие друзья! После 7 славных лет Heavy Metal я решил уйти с позиции гитариста SABATON.

Это было самое трудное решение за всю мою жизнь.

Как многие из вас знают, я много чем занимаюсь вне SABATON. Я играю с другой группой, выступаю с различными артистами, у меня есть карьера вокалиста, которую я отложил на долгие годы, чтобы сосредоточиться на SABATON. После семи лет работы я чувствую, что пришло время следовать своему сердцу. Это означает, что я больше не буду гастролировать с моими братьями по SABATON и не встречусь со всеми вами, милые поклонники SABATON, в предстоящих турах с группой.

Я никогда не брошу играть музыку. Я по-прежнему буду гастролировать с MAJESTICA и другими проектами, но, конечно, не на том же уровне, что SABATON. Я уверен, что в будущем я снова встречусь с вами, милые поклонники, где-нибудь поблизости.

Мои братья по SABATON и лучшая команда в мире навсегда останутся моей второй семьей, и я буду скучать по времени, проведенному со всеми этими замечательными людьми. Нам было так весело вместе каждый день. Я узнал о жизни, о музыке и о гастролях так много, как не узнал бы нигде больше.

Огромное спасибо всем вам, прекрасные поклонники SABATON, за то, что приняли меня в качестве нового гитариста в 2016 году. Я уверен, что вы примете и того, кто придет на смену после меня.

Всего вам наилучшего и до скорой встречи!»






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22 янв 2024
Exceptional
Это прям плохо
22 янв 2024
olly71
да у него столько активности на стороне что я удивляюсь как его на SABATON хватало. Он что вообще не спит ? Поэтому вполне ожидаемо . Парень очень разносторонне талантливый так что мы его много где услышим . Вокалист кстати совсем не плохой и очень харизматичный.
22 янв 2024
R
RoniN
Сразу было понятно, что пухляш пришел зарабатывать деньги в Сабатон, видимо заработал достаточно и теперь продолжит развивать свои собственные проекты. Нахрена ему сабатон, петь не дают, музыку сочинять не дают, отрабатывай ЗП и всё, конечно в итоге ему надоело, да и не вписывался он с самого начала.

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