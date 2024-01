сегодня



Первая часть металлической феерии SABATON



Группа SABATON готовится к грандиозному празднику в преддверии своего 25-летнего юбилея в музыкальной индустрии. Основанная в 1999 году в шведском городе Фалун, группа Sabaton прошла огромный путь, который можно назвать легендарным. Их приключения в музыкальной индустрии были наполнены мощными гимнами, 10 студийными альбомами, страстными историческими рассказами, взрывными выступлениями и турами по всему миру, не говоря уже о нестандартных инициативах и проектах, и все это было бы невозможно без непоколебимой поддержки преданных поклонников по всему миру.



Чтобы отметить это знаменательное событие, Sabaton начнут празднование, которое продлится целый год. Поклонников по всему миру ожидает ряд праздничных мероприятий и множество сюрпризов.



Группа опубликовала первое видео, снабдив его следующим сообщением:



«Приготовьтесь к эпическому путешествию сквозь время и звук, ведь мы празднуем 25-летие Sabaton самым замечательным образом! Присоединяйтесь к нам и проведите вечер, наполненный громоподобными риффами, мощной лирикой и взрывной энергией нашего первого студийного альбома Primo Victoria! Мы будем делиться своими впечатлениями, вспоминать о создании альбома и обмениваться историями, которые сформировали наше наследие как группы. Это не просто празднование — это металлическая феерия, которую вы не захотите пропустить! Берите свое любимое пиво, делайте громче и присоединяйтесь к нам в музыкальном приключении. Да начнется праздник!»





Каждый месяц 2024 года будет посвящен одному альбому из дискографии Sabaton, начиная с Primo Victoria и заканчивая The War To End All Wars. Для того чтобы поклонники могли лучше понять каждый студийный альбом, будут проводиться специальные мероприятия.



Среди них — истории альбомов, факты о песнях и вечеринки прослушивания пластинок, во время которых участники группы будут вспоминать и обсуждать свои любимые треки, а также делиться с поклонниками Sabaton впечатлениями, о которых они никогда раньше не слышали.



Среди других интересных инициатив — веселые игры, конкурсы и розыгрыши, которые дадут фанатам шанс выиграть уникальные призы, а также лимитированную серию мерча к 25-летнему юбилею, включая некоторые эксклюзивные предметы.







+0 -0



просмотров: 98