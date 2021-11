сегодня



Рассказ о бокс-сете SABATON



19 ноября SABATON выпустят на двойном DVD/Blu-ray концертные релизы "The Great Show" и "The 20th Anniversary Show" — запись концертов проходила в рамках тура "The Great Tour".



Трек-лист "The 20th Anniversary Show" (Wacken):



01. Ghost Division



02. Winged Hussars



03. Resist And Bite



04. Fields Of Verdun (with Thobbe Englund)



05. Shiroyama (with Thobbe Englund)



06. The Red Baron



07. The Price Of A Mile



08. Bismarck



09. The Lion From The North



10. Carolus Rex



11. 40:1



12. The Last Stand



13. The Lost Battalion



14. Drum Battle (Hannes Van Dahl vs. Daniel Mullback)



15. Far From The Flame



16. Panzerkampf



17. Night Witches



18. The Art of War



19. 82nd All The Way



20. Great War



21. Attero Dominatus



Encore:



22. Primo Victoria



23. Swedish Pagans (with Tina Guo)



24. To Hell And Back (with Tina Guo)







Трек-лист "The Great Show" (Prague):



01. Ghost Division



02. Great War



03. The Attack Of The Dead Men



04. Seven Pillars of Wisdom



05. The Los Battalion



06. The Red Baron



07. The Last Stand



08. Far from the Flame



09. Night Witches



10. Angels Calling (with APOCALYPTICA)



11. The Price Of A Mile (with APOCALYPTICA)



12. The Lion From The North (with APOCALYPTICA)



13. Carolus Rex (with APOCALYPTICA)



Encore:



14. Primo Victoria



15. Bismarck



16. Swedish Pagans



17. To Hell And Back



Видео, рассказывающее о бокс-сете к этому релизу, доступно для просмотра ниже.







