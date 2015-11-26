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Sabaton

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26 авг 2021 : 		 Новое видео SABATON

16 авг 2021 : 		 Анонс нового альбома SABATON

26 июл 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

16 июл 2021 : 		 Кавер-версия MANOWAR от SABATON

14 июл 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SABATON

18 май 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 май 2021 : 		 Новое видео SABATON

7 май 2021 : 		 Кавер-версия RADIO TAPOK от SABATON

4 май 2021 : 		 SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

9 апр 2021 : 		 Новое видео SABATON

9 апр 2021 : 		 Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии

25 мар 2021 : 		 SABATON исполнили новый сингл

26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2020 : 		 Тизер нового трека SABATON

22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON
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Новое видео SABATON



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"Steel Commanders", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже.

SABATON Collaborates With WARGAMING Game Developer On 'Steel Commanders' Music Video





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Saint Portnoy


26 авг 2021, 01:06		Пассивы взялись за истории про битвы из вселенных супергероев, и всё такое...

Oloir


26 авг 2021, 01:32		есть пробитие, так сказатб

Не понятно, зачем им виолончель, если она звучит как электрогитара? Ради няшной (?) виолончелистки? Тогда бы лучше тян на бэк-вокал взяли, больше б толку было.

Проходная песня, что-то вообще не торкает. Чувствуется, что коммерция голимая.

Andy-JC


26 авг 2021, 01:45		неужели правда есть люди, которые отличают их песни друг от друга?!))

Saxon9


26 авг 2021, 04:26		Зашёл в новость, что бы поставить дизлайк. Что эта группа делает на сайте? Знакомые пенсионеры и любители ворлдофтэнкс ходили на концерт этой группы. RD это не сайт про саундтрек ворлдофтэнкс

Snowblind


26 авг 2021, 06:23		Не зашло, как всегда.

SS-ULTRA


26 авг 2021, 07:07		Предыдущий альбом был очень хороший.
И первый сингл (кажется fields of verdun) очень понравился. А вот это как-то не очень.

deathstar777


26 авг 2021, 07:34		>>любители ворлдофтэнкс ходили на концерт этой группы.
Повер - попса, давно известно)
Хотя, всяких фанатеющих от MDM очкариков, тоже не назовешь металхэдами.

Умник


26 авг 2021, 07:48		>ПАПСА
>КАМИРЦИЯ
>НИМИТАЛ
Сколько вам всем лет? я будто снова вернулся в школу в свою говнарьскую тусовку
По песне - как всегда однообразный скучный и неинтересный сабатон, Слышал одну песню - слышал все

Санчез


26 авг 2021, 07:50		Умник
Просто местные говнари вылезли из своих пещер, которые не признают ничего, кроме подвальных хуевослышных блэк метал и так далее групп. Для них если ты выступаешь где то помимо подвалов для крыс ты лох, даже если ты заработал копеечку, дял них ты лох и не тру. Дебилы, что сказать

olly71


26 авг 2021, 08:05		У них есть прекрасные песни и даже на последних альбомах как например fields of verdun . Но это не тот случай . И на хрен здесь тётка с виолончелью если её не слышно ?

Санчез


26 авг 2021, 08:11		olly71, стащили идею у короля и шута


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