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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 46
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Sabaton

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23 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GREEN DAY

16 авг 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет материал Элтона Джона

8 авг 2022 : 		 Анимационное видео от SABATON

2 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет "Phantom Of The Opera"

4 июл 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет тему из Рокки

22 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

13 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GIANT

7 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет HELLOWEEN

25 май 2022 : 		 SABATON в стиле Дискнея

19 май 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THIN LIZZY

15 май 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы никого не призываем голосовать или делать выбор»

10 май 2022 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

27 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SIMON & GARFUNKEL

18 апр 2022 : 		 THOBBE ENGLUND присоединился к SABATON

4 апр 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы и сами с усами!»

22 мар 2022 : 		 Вскрытие от SABATON

21 мар 2022 : 		 Успехи в чарте SABATON

7 мар 2022 : 		 Новое видео SABATON

4 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

18 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON
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|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет GREEN DAY



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Tommy Johansson опубликовал видео исполнения хита GREEN DAY "Basket Case".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Solo Symphonic Power Metal Performance Of GREEN DAY Classic




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