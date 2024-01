сегодня



Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции Robert Tepper "No Easy Way Out", которая вошла в саундтрек к фильму Рокки IV







