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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 20
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Sabaton

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15 янв 2024 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper

6 янв 2024 : 		 Первая часть металлической феерии SABATON

25 дек 2023 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2023 : 		 "Ave Maria" от гитариста SABATON

11 дек 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLINK-182

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF

20 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES

16 ноя 2023 : 		 SABATON отправятся в студию в начале года

13 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES

9 ноя 2023 : 		 Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»

4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE
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|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции Robert Tepper "No Easy Way Out", которая вошла в саундтрек к фильму Рокки IV

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Metal Cover Of "No Easy Way Out" From Rocky IV Movie Soundtrack (Video)




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