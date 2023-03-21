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*Видео с текстом от METALLICA 14
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Sabaton

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|||| 21 мар 2023

Гитарист SABATON исполняет TOTO



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита TOTO "Africa".




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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21 мар 2023
gravitgroove
Пидорас
  Dislike!1
22 мар 2023
M
Mateas89
gravitgroove, кто?) Почему?)
22 мар 2023
gravitgroove
Mateas89, да потому, что это звучит ужасно. Даже не нужно эпитеты подбирать. Он делал кавер на Тото, а получилась уставшая Europa.
  Dislike!1
22 мар 2023
o
overgrin
поддержу :-)
в группе играет отстойной
и ....ладно играл бы,так спел кавер на каком то ссука непонятном языке.
  Dislike!1

просмотров: 293

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