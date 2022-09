сегодня



Новая песня SABATON



SABATON опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Father", который включен в первый из трилогии ЕР релиз, "Weapons Of The Modern Age".



«Эта трилогия дополняет два наших студийных альбома "The Great War" и "The War To End All Wars". Мы определенно не были готовы закрыть нашу главу о Первой мировой войне. Мы хотели продолжить эту тематику и дать ей возможность еще прозвучать в сердцах и умах наших поклонников».







+2 -2



( 1 ) просмотров: 481