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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 17
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Видео с текстом от SODOM 10
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Sabaton

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30 сен 2022 : 		 Новая песня SABATON

25 сен 2022 : 		 SABATON замораживают свой фестиваль

23 сен 2022 : 		 Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?

22 сен 2022 : 		 SABATON выпустят фильм

20 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

12 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLONDIE

23 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GREEN DAY

16 авг 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет материал Элтона Джона

8 авг 2022 : 		 Анимационное видео от SABATON

2 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет "Phantom Of The Opera"

4 июл 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет тему из Рокки

22 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

13 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GIANT

7 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет HELLOWEEN

25 май 2022 : 		 SABATON в стиле Дискнея

19 май 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THIN LIZZY

15 май 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы никого не призываем голосовать или делать выбор»

10 май 2022 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

27 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SIMON & GARFUNKEL

18 апр 2022 : 		 THOBBE ENGLUND присоединился к SABATON

4 апр 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы и сами с усами!»

22 мар 2022 : 		 Вскрытие от SABATON

21 мар 2022 : 		 Успехи в чарте SABATON

7 мар 2022 : 		 Новое видео SABATON

4 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON
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Новая песня SABATON



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SABATON опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Father", который включен в первый из трилогии ЕР релиз, "Weapons Of The Modern Age".

«Эта трилогия дополняет два наших студийных альбома "The Great War" и "The War To End All Wars". Мы определенно не были готовы закрыть нашу главу о Первой мировой войне. Мы хотели продолжить эту тематику и дать ей возможность еще прозвучать в сердцах и умах наших поклонников».




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30 сен 2022
S
SS-ULTRA
Творят! Молодцы.

просмотров: 481

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