Новое видео SABATON



"Fields Of Verdun", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Это первый сингл из альбома "The Great War", выходящего 19 июля на Nuclear Blast Records.



Трек-лист "The Great War":



"The Future Of Warfare"

"Seven Pillars Of Wisdom"

"82nd All The Way"

"The Attack Of The Dead Men"

"Devil Dogs"

"The Red Baron"

"Great War"

"A Ghost In The Trenches"

"Fields Of Verdun"

"The End Of The War To End All Wars"

"In Flanders Fields"























