24 янв 2022



Видео с текстом от SABATON



SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Night Witches", которая вошла в качестве бонус-трека на альбом "Heroes".

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