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Sabaton

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4 окт 2021 : 		 Новый альбом SABATON выйдет весной

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16 авг 2021 : 		 Анонс нового альбома SABATON

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16 июл 2021 : 		 Кавер-версия MANOWAR от SABATON

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11 май 2021 : 		 Новое видео SABATON

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9 апр 2021 : 		 Новое видео SABATON

9 апр 2021 : 		 Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии

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26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

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2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи
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Новое видео SABATON



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"Christmas Truce", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The War To End All Wars", выходящего четвертого марта:

01. Sarajevo

02. Stormtroopers

03. Dreadnought

04. The Unkillable Soldier

05. Soldier Of Heaven

06. Hellfighters

07. Race To The Sea

08. Lady Of The Dark

09. The Valley Of Death

10. Christmas Truce

11. Versailles

SABATON Releases New Single





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

R0ck_N_R0lla


29 окт 2021, 18:55		после последних треков для "есть пробитие" это прям очень неплохо


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