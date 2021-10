сегодня



Новое видео SABATON



"Christmas Truce", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The War To End All Wars", выходящего четвертого марта:



01. Sarajevo



02. Stormtroopers



03. Dreadnought



04. The Unkillable Soldier



05. Soldier Of Heaven



06. Hellfighters



07. Race To The Sea



08. Lady Of The Dark



09. The Valley Of Death



10. Christmas Truce



11. Versailles













