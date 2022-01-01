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Sabaton

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Вокалист SABATON: «Мы и сами с усами!»



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Joakim Brodén в рамках недавнего интервью рассказал, почему группа по-прежнему сама ведёт все дела:

«Мы пытались привлечь людей дважды на очень короткое время, но ничего не вышло. Вначале это было не по желанию, а по необходимости. Нам нужен был менеджер, у которого были бы связи, который мог бы быстрее привести нас туда, где мы хотели быть в тот момент. Но сейчас мы рады тому положению, которое занимаем. Никто не будет так заботиться о SABATON, как мы. Но было бы несправедливо говорить, что это делаем только мы в группе. Мы создали организацию, которая будет частично заниматься менеджментом. Так что у нас есть люди, которые, конечно, помогают нам и дают советы».

Joakim также рассказал о том, что SABATON занимаются собственной сувенирной продукцией, что также крайне необычно для группы такого масштаба:

«Я понимаю, почему другие группы не занимаются этим, потому что это чёртова тонна работы [смеётся], но в то же время мы пытались привлечь других людей в определённый момент, но мы не были довольны результатами. У нас было примерно то же самое, что и с менеджментом; мы не были довольны тем, что получали, так что нам пришлось создавать собственную инфраструктуру и налаживать работу и в этой части. Что сейчас, вспоминая об этом, выглядит правильным решением....

Это счастье, что в группе есть такой человек, как Pär [Sundström, басист SABATON], который... Помню, пару лет назад — наверное, это было несколько лет назад — он позвонил мне и сказал: "Чувак, мы должны что-то сделать. Могу я забронировать где-нибудь концерт?" Потому что мы были в процессе сочинения песен. Я был по горло в работе, потому что я обычно занимаюсь музыкальной стороной, а он — деловой. И он позвонил мне и сказал: "Мне не хватает энергии. Мне нужно что-то сделать. Можем ли мы организовать шоу? Мы можем что-нибудь сделать?" И я такой: "Да. Мы можем что-то сделать. Я неплохо справляюсь с сочинением песен". А потом я спросил его: "Так что ты делал сегодня?" — "О, я поднялся в семь. Позавтракал, посмотрел новости. Потом работал. Затем пообедал в городе, после чего вернулся на работу, а сейчас уже пять часов, и мне нечего делать". А я ему: "Ты описал девятичасовой рабочий день и недостимулирован. Что, б$$$ь, с тобой не так? [Смеётся]"».

JOAKIM BRODГ‰N Explains Why SABATON Is A Self-Managed Band





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